جراحة دقيقة تُعيد الأمل لشاب كاد يفقد أطرافه بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

نجح الفريق الطبي بمستشفى فايد التخصصي في إجراء عملية جراحية دقيقة ومعقدة، أنقذت شابًا عشرينيًا تعرض لحادث سير مروع أسفر عن إصابات بالغة ومتعددة في اليدين والساق.

كان الشاب قد نُقل إلى قسم الطوارئ بالمستشفى وهو في حالة حرجة، يُعاني من كسور وتهتك بالأوتار في كلتا اليدين، إلى جانب إصابة شديدة في الطرف السفلي، حيث أظهرت الفحوص الطبية وجود قطع كامل في وتر الركبة اليمنى، وكسر في الجزء العلوي من عظمة القصبة اليمنى.

وبعد التقييم الطبي السريع، قرر الفريق الطبي إدخاله غرفة العمليات على وجه السرعة، حيث أُجريت له جراحة دقيقة شملت استكشاف وإصلاح الأوتار المقطوعة في اليدين، وتثبيت الكسور باستخدام أسلاك معدنية دقيقة، إلى جانب إصلاح وتر الركبة وتثبيت العظمة المصابة باستخدام مسامير جراحية، بهدف استعادة الوظيفة الحركية الطبيعية للمصاب.

الجراحة التي وُصفت بأنها معقدة وطويلة، أُجريت بمشاركة فريق طبي متميز تحت إشراف مدير المستشفى الدكتور أحمد ناصف، وإدارة د. عزت محمود النويهي مدير العمليات، وبقيادة استشاري الجراحة الدكتور خالد علي عبد المهدي، وبمشاركة عدد من الأخصائيين والأطباء المقيمين، إلى جانب فريق التخدير والتمريض.

وأعرب الفريق الطبي عن تفاؤله بمستقبل الحالة الصحية للمريض، مشيرين إلى أنه يخضع حاليًا للرعاية المركزة والمتابعة اليومية، ضمن خطة علاجية وتأهيلية مكثفة من أجل ضمان تعافٍ تام وعودة تدريجية لوظائف الأطراف المصابة.

وتُعد هذه الجراحة واحدة من أبرز النجاحات الطبية التي سجلها مستشفى فايد التخصصي خلال الفترة الأخيرة، والتي تؤكد جاهزيته للتعامل مع الحالات الحرجة والمعقدة، بفضل الكفاءات الطبية المتخصصة والإمكانيات الفنية المتقدمة المتاحة داخل المستشفى.