نيران تلتهم حظيرة ماشية بالإسماعيلية.. والإطفاء يمنع كارثة امتدادها

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسماعيلية، اليوم، على حريق اندلع في حظيرة مواشٍ بمنطقة أبو خروع، ونجحت في منع امتداد ألسنة اللهب إلى المنازل والحقول المجاورة، دون تسجيل أي إصابات.

وكانت غرفة النجدة قد تلقت بلاغًا من الأهالي باندلاع الحريق، لتتحرك فرق الإطفاء على الفور إلى الموقع وتتمكن من محاصرة النيران، خاصة وأن الحظيرة كانت خالية من المواشي وقت نشوب الحريق مما قلل من حجم الخسائر.

بدأت الأجهزة المختصة تحقيقاتها لمعرفة أسباب الحريق، وسط ترجيحات أولية تشير إلى حدوث ماس كهربائي أو اشتعال ذاتي بسبب ارتفاع درجات الحرارة، فيما يجري حصر الخسائر المادية.