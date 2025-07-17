إعلان

نيران تلتهم حظيرة ماشية بالإسماعيلية.. والإطفاء يمنع كارثة امتدادها

10:30 م الخميس 17 يوليو 2025

نيران تلتهم حظيرة ماشية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسماعيلية، اليوم، على حريق اندلع في حظيرة مواشٍ بمنطقة أبو خروع، ونجحت في منع امتداد ألسنة اللهب إلى المنازل والحقول المجاورة، دون تسجيل أي إصابات.

وكانت غرفة النجدة قد تلقت بلاغًا من الأهالي باندلاع الحريق، لتتحرك فرق الإطفاء على الفور إلى الموقع وتتمكن من محاصرة النيران، خاصة وأن الحظيرة كانت خالية من المواشي وقت نشوب الحريق مما قلل من حجم الخسائر.

بدأت الأجهزة المختصة تحقيقاتها لمعرفة أسباب الحريق، وسط ترجيحات أولية تشير إلى حدوث ماس كهربائي أو اشتعال ذاتي بسبب ارتفاع درجات الحرارة، فيما يجري حصر الخسائر المادية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإسماعيلية حريق حظيرة مواشٍ منطقة أبو خروع ماس كهربائي قوات الحماية المدنية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

في بيان مشترك.. 10 دول عربية وتركيا يؤكدون دعمهم لوحدة وسيادة سوريا