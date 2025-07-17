قطع الكهرباء عن بنها الجديدة غدًا.. 32 منطقة تتأثر بفصل التيار

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلن قطاع شبكات توزيع كهرباء القليوبية عن فصل شامل للتيار الكهربائي عن محطة محولات بنها الجديدة، غدًا الجمعة الموافق 18 يوليو 2025، وذلك في إطار تنفيذ أعمال الصيانة الدورية الشاملة، على أن يستمر الفصل من الساعة السادسة صباحًا وحتى التاسعة صباحًا.

المناطق المتأثرة بفصل التيار:

أولاً - المستشفيات:

1- مستشفى بنها الجامعي

2- التأمين الصحي

3- بنها التعليمي

4- مستشفى الأطفال

5- مستشفى الجلدية

6- مستشفى الصدر

7- بنك الدم

8- مستشفى الكويتي

9- الإيمان الخيري

10- دار الطب

11- الراعي الصالح

12- مستشفى الحكمة

ثانيًا - الجهات الحكومية والخدمية:

1- ديوان عام محافظة القليوبية

2- مديرية الأمن

3- الأمن الوطني

4- الرقابة الإدارية

5- قسم شرطة بنها أول وثانٍ

6- فرق الأمن

7- محكمة بنها الجزئية

8- هيئة البريد

9- محطة السكك الحديدية وإشاراتها

10- جامعة بنها

11- شركة مياه الشرب والصرف الصحي

12- مركز عمليات المياه والصرف

ثالثًا - المناطق السكنية:

1- الفلل

2- وسط البلد

3- منطقة كلية العلوم

4- كفر السرايا

5- بنها الجديدة

رابعًا - القرى:

1- كفر الجزار

2- بطا

3- قرية بقيرة وتوابعها.