لهيب الثأر.. مشاجرة مسلحة تشعل حريقًا في منزلين بقنا والأمن يتدخل

قنا – عبدالرحمن القرشي:

شهدت منطقة بندر قنا، قرب شارع الأربعين، اندلاع حريق داخل منزلين، جراء مشاجرة مسلحة بين عائلتين، أسفرت عن خسائر مادية دون وقوع إصابات بشرية، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 7 متهمين متورطين في الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا قد تلقت إخطارًا من قسم شرطة قنا، يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بالقرب من طريق الأربعين، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث.

وبعد المعاينة الأولية، تبين أن المشاجرة تسببت في اندلاع حريق داخل منزلين، دون أن تسفر عن إصابات، وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداده لمنازل أخرى.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، كما كُلّفت وحدة المباحث بالتحري عن ملابسات المشاجرة وأسباب اندلاعها.





