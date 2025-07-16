"وقعوا في الترعة".. إصابة اثنين في حادث تصادم بقويسنا بالمنوفية (صور)

المنوفية - أحمد الباهي:

اصطدمت سيارتان نقل أمام قرية كفر أبو الحسن بنطاق مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، عصر اليوم الأربعاء، مما تسبب سقوط سيارة بالترعة الملاصقة للطريق، وإصابة 2 من المواطنين.

وأوضح شهود عيان لموقع "مصراوي"، أن الحادث وقع بين سيارة نصف نقل "جامبو حمراء" وسيارة ربع نقل، وسقط السيارة الأخيرة بالمياه جراء الاصطدام، فيما نجح سائقها في الخروج من المياه دون إصابته.

واستقبلت مستشفى قويسنا العام في السادسة والنصف مساءً كلاً من: "عبده ناصر بركات" 31 عامًا، و"مختار فتحي جاد الله" 53 عامًا، مقيمان بقرية شنوان بشبين الكوم.