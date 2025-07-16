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"وقعوا في الترعة".. إصابة اثنين في حادث تصادم بقويسنا بالمنوفية (صور)

09:12 م الأربعاء 16 يوليو 2025
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  • عرض 4 صورة
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    تصادم بقويسنا بالمنوفية
  • عرض 4 صورة
    تصادم بقويسنا بالمنوفية
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المنوفية - أحمد الباهي:

اصطدمت سيارتان نقل أمام قرية كفر أبو الحسن بنطاق مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، عصر اليوم الأربعاء، مما تسبب سقوط سيارة بالترعة الملاصقة للطريق، وإصابة 2 من المواطنين.

وأوضح شهود عيان لموقع "مصراوي"، أن الحادث وقع بين سيارة نصف نقل "جامبو حمراء" وسيارة ربع نقل، وسقط السيارة الأخيرة بالمياه جراء الاصطدام، فيما نجح سائقها في الخروج من المياه دون إصابته.

واستقبلت مستشفى قويسنا العام في السادسة والنصف مساءً كلاً من: "عبده ناصر بركات" 31 عامًا، و"مختار فتحي جاد الله" 53 عامًا، مقيمان بقرية شنوان بشبين الكوم.

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إصابة اثنين في حادث حادث تصادم بقويسنا بالمنوفية سقوط سيارة بالترعة تصادم سيارة نصف نقل جامبو حمراء وربع نقل
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