الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تابع اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، تنفيذ أعمال الإزالة بمركز ومدينة الإسماعيلية، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية، الداخلية، الدفاع، الزراعة، والري، بالإضافة إلى جهات الولاية المعنية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة مواجهة كافة صور التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بكل حزم، واستكمالًا للجهود الحكومية في استرداد حق الدولة، ومتابعة مباشرة من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية؛ تواصل محافظة الإسماعيلية تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة 26 لإزالة التعديات على الأراضي.

وشهد، اليوم الأربعاء، تنفيذ 17 حالة إزالة لتعديات على أراضي أملاك خاصة بمساحة بلغت 20 قيراطًا و5 أسهم، داخل نطاق مركز ومدينة الإسماعيلية، وذلك تحت إشراف السكرتير العام المساعد للمحافظة، وبحضور رئيس المركز ونائبه، وقوات إنفاذ القانون.

وجاءت جميع حالات التعدي ضمن مخالفات بالبناء على أراضي أملاك خاصة للمواطنين، وقد تم التعامل معها وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.

ووجّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام التام بالبرنامج الزمني المحدد لحملات الإزالة، والتنسيق الكامل مع جهات الولاية والوحدات المحلية، لضمان تنفيذ قرارات الإزالة بكفاءة، ومتابعة الأراضي المُستردة لمنع أي تعديات جديدة.

وشدد المحافظ على اتخاذ إجراءات فورية حيال أي مخالفات جديدة، مع الحفاظ الكامل على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بعد إزالتها، تنفيذًا لخطة الدولة في الحفاظ على الرقعة الزراعية وفرض سيادة القانون.

يُذكر أن الموجة 26 لحملة إزالة التعديات تنفذ على ثلاث مراحل، حيث جرت المرحلة الأولى في الفترة من 10 إلى 30 مايو 2025، والمرحلة الثانية من 10 إلى 27 يونيو، فيما تُستكمل أعمال المرحلة الثالثة حاليًا خلال الفترة من 5 إلى 25 يوليو 2025.