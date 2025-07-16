تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل شاب استدرجته ربة منزل بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أجلت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، اليوم الأربعاء، محاكمة 4 متهمين، بينهم ربة منزل، إلى جلسة 12 أغسطس 2025 المقبل، للمرافعة في قضية اتهامهم بقتل شاب وإلقاء جثته في مجرى مائي بمركز طوخ.

عقدت المحكمة برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيري ومحمد عبد المعز الغمراوي، وبأمانة سر محمد فرحات.

تعود وقائع القضية رقم 32862 لسنة 2023 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 3366 لسنة 2023 كلي شمال بنها، إلى يومي 21 و22 أكتوبر 2023. ووفقًا لأمر الإحالة، قام المتهمون الثلاثة الأول، وهم مقيمون بمنطقة الفرنواني بشبرا الخيمة، باستدراج المجني عليه "عبد الرحمن أحمد عبد الله عبد القوي" بخطة محكمة.

استغلت المتهمة الأولى علاقتها السابقة بالمجني عليه لمهاتفاته واستدراجه إلى مسكنهم، بهدف إقصائه عن أعين ذويه والعبث به. وبمجرد وصوله، اصطحبته المتهمة الأولى إلى غرفة نومها وقدمت له طعامًا وشرابًا كان المتهم الثاني قد وضع بهما مادة مخدرة لتفقده الوعي.

وبينما كان المتهمان الثاني والثالث مختبئين في الغرفة المجاورة، انتظرا حتى علت أصوات الأذان، ثم اقتحما الغرفة و اعتديا على المجني عليه بضربات باستخدام عصا خشبية وماسورة حديدية. قامت المتهمة الأولى بتكميم فم المجني عليه، بينما قام المتهمان الثاني والثالث بتقييده بإحكام باستخدام لاصق بلاستيكي وأحبال. ثم أشهر المتهم الثاني سلاحًا ناريًا "فرد خرطوش" ووجه به ضربة إلى رأس المجني عليه، قبل أن يقوم بخنقه بحبل حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، مما أدى إلى وفاته.

وبعد ارتكاب الجريمة، عزم المتهمون على التخلص من الجثمان، فاستعانوا بالمتهم الرابع الذي قام بنقل جثة المجني عليه بسيارته وإلقائها في أحد المجاري المائية. كما أشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين سرقوا هاتف المجني عليه ومبلغًا نقديًا لإخفاء هويته بعد الجريمة.

ووجه أمر الإحالة للمتهم الرابع تهمة إعانة المتهمين الثلاثة الأوائل على الفرار من وجه القضاء، وذلك بإخفاء أدلة الجريمة ونقل وإلقاء جثمان المجني عليه في مجرى مائي.