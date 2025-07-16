جامعة بنها تنظم أول مدرسة صيفية أونلاين بالتعاون مع ووهان الصينية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:



افتتحت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، المدرسة الصيفية الافتراضية الدولية التي تنظمها جامعة بنها بالتعاون مع جامعة ووهان الصينية، برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها.



جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عليوة المدير الأكاديمي لجامعة بنها بالعبور، والدكتورة مها رشوان مدرس أمراض الدم بطب بنها ، ومنسقي بعض البرامج الأكاديمية التي تدرس في مقر العبور.



وأشارت الدكتورة جيهان عبد الهادي إلى أن تنظيم هذه المدرسة يأتي في إطار حرص جامعة بنها على استثمار فترة الإجازة الصيفية في تطوير مهارات طلابها الأكاديمية والتعرف على آخر المستجدات العلمية في تخصصاتهم والتخصصات المرتبطة بما يصقل مهارات الطلاب ويؤهلهم للمنافسة في سوق العمل.



وأضافت نائب رئيس الجامعة أنه يشارك في التدريب عدد ٥٠ طالب من جامعة بنها يمثلون برامج كلية التمريض وبعض برامج كلية العلوم (الأدلة الجنائية والميكروبيولوجي والكيمياء الحيوية)، ومدة المدرسة التدريبية ١٥ يوم ، ويقوم بالتدريس فيها نخبة منتقاة من علماء جامعة ووهان على رأسهم الدكتورة فولينج جو عميد كلية التمريض وعلماء صينيون متميزون متخصصون في أمراض الدم ومن مراكز زرع النخاع بالجامعة ، و يحصل الطلاب في نهاية التدريب علي شهادتين الأولى من جامعة بنها والثانية من جامعة ووهان الصينية.



وأوضحت أن التدريب يتناول تقنية Apheresis (فصل الدم ومشتقاته المختلفة) وهو إجراء طبي يتم فيه فصل الدم الكامل إلى مكوناته، ويتم جمع مكونات محددة أو إزالتها، مع إعادة الباقي إلى جسم المريض، ويتم استخدامه لعلاج مجموعة متنوعة من الحالات عن طريق إزالة مكونات الدم غير الطبيعية أو جمع المكونات الصحية لنقل الدم أو العلاجات الأخرى ، لافتة أيضا أن هذه التقنية تعتبر من التقنيات الحديثة في العلاج ولها العديد من التطبيقات لعلاج أمراض متنوعة مثل جمع الخلايا الجذعية: لزراعة نخاع العظم أو الخلايا الجذعية، وعلاج اضطرابات الدم مثل فقر الدم المنجلي، وسرطان الدم، واضطرابات المناعة الذاتية ، وعلاج الحالات العصبية: مثل الوهن العضلي الوبيل أو متلازمة غيلان باريه ، أو إزالة الكوليسترول الزائد في حالات فرط كوليسترول الدم العائلي.



يذكر أن جامعة ووهان تعد من الجامعات العالمية المرموقة التي تصنف من افضل 160 جامعة على مستوى العالم، وكان لمستشفيات جامعة ووهان دورا رئيسيا في السيطرة على وباء كورونا في الصين عام 2019، كما أنها تمثل إحدى الجامعات الصديقة لجامعة بنها منذ فترة تصل إلى حوالي عشرة أعوام.