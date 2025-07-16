المياه أغرقت الشوارع.. انفجار خط رئيسي يربك عزبة قاسم بالمنوفية

المنوفية – أحمد الباهي:

استيقظ أهالي عزبة قاسم التابعة لقرية طوخ دلكة بمركز تلا في محافظة المنوفية، صباح اليوم الأربعاء، على مشهد مربك بعد انفجار خط مياه بحاري رئيسي بقطر 12 بوصة، ما أدى إلى تدفق كميات كبيرة من المياه وغمر الشوارع والمناطق المجاورة، وسط حالة من الاستياء بين الأهالي.

انتقل وحيد عبد ربه، رئيس مدينة تلا، إلى موقع الانفجار لمتابعة الموقف ميدانيًا، حيث تبين أن الخط المتضرر يُعد المغذي الرئيسي لقرية دراجيل بمركز الشهداء، ويمر عبر عزبة قاسم بطوخ دلكة.

ووجّه رئيس المدينة باستدعاء مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي لاتخاذ الإجراءات العاجلة وإصلاح الكسر، تمهيدًا لإعادة ضخ المياه وضبط الحالة العامة بالمنطقة، فيما واصل الأهالي محاولاتهم للحد من تدفق المياه حتى وصول فرق الطوارئ.