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انتهاء جلسة محاكمة نتنياهو تزامنا مع استهداف دمشق

01:25 م الأربعاء 16 يوليه 2025

نتنياهو

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(وكالات)


أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن جلسة محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضية "ألفيم" أُغلقت في وقت مبكر عن الموعد المقرر بسبب "ظروف أمنية".


وجاء هذا القرار متزامنًا مع غارة جوية شنها سلاح الجو الإسرائيلي على العاصمة السورية دمشق.


وكانت الطائرات الإسرائيلية قد نفذت، في وقت سابق اليوم، هجومًا استهدف مبنى تابعًا لوزارة الدفاع السورية في دمشق باستخدام طائرة مسيرة.


وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الغارة الجوية استهدفت بوابة الدخول إلى مجمع القيادة العسكرية السورية في العاصمة.


وأضاف في بيان: "يواصل الجيش الإسرائيلي متابعة التطورات والأنشطة التي تستهدف المدنيين الدروز في جنوب سوريا، وينفذ ضربات في المنطقة وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، ويبقى مستعدًا لسيناريوهات متعددة".


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نتنياهو محاكمة نتنياهو دمشق
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