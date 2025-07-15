3 وفيات و3 مصابين في تصادم سيارة عمال يومية وتريلا بالشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

لقي 3 من عمال اليومية مصرعهم، وأُصيب 3 آخرون، في حادث تصادم مروع بين سيارة تقلهم وأخرى نقل ثقيل (تريلا)، وقع مساء اليوم على طريق الإسماعيلية الصحراوي، بالقرب من مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية.

وسادت حالة من الحزن في قرية "حنا" التابعة للمركز، بعد تداول نبأ الحادث الذي راح ضحيته عدد من أبناء القرية أثناء توجههم للعمل، في رحلة لم تكتمل، وعادوا منها في أكفانهم.

تلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى الموقع، حيث تبيّن مصرع كل من:

فواز أحمد سلامة (طالب بجامعة الزقازيق) - عبد الله محمد جاد - إبراهيم محمد إبراهيم، فيما أُصيب كل من: حسن دسوقي زياد (17 عامًا): باشتباه كسر في العمود الفقري والذراع الأيسر - أحمد عبده محمد عبده (18 عامًا): باشتباه كسر بالساق اليسرى وكدمات متفرقة - محمد رضا (23 عامًا): باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بالرأس.

تم نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى، والمصابين لتلقي الرعاية الطبية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث وظروفه.