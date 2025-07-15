مصرع 4 وإصابة 15 في تصادم بمحور ديروط في أسيوط (صور)

أسيوط – محمود عجمي:

أسفر حادث تصادم مروع بين ثلاث سيارات أعلى محور ديروط بمحافظة أسيوط، مساء اليوم الثلاثاء، عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين، بينهم مشاركون في زفة عروس، وفقًا لمصادر أمنية وطبية.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ربع نقل وسيارة ملاكي أعلى المحور، ووجود عدد من الضحايا والمصابين.

انتقلت قوات الأمن والإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبيّن من الفحص والمعاينة الأولية تصادم سيارة نقل كبيرة، وأخرى ربع نقل، وسيارة ملاكي كانت تُشارك في زفة عروس، ما أسفر عن سقوط 4 قتلى و15 مصابًا بإصابات متنوعة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى ديروط المركزي لتلقي الرعاية الطبية، فيما تم التحفظ على جثامين الضحايا بمشرحة المستشفى، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية. كما تم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.