إعلان

روبيو: تحركات حزب الله متعمدة لزعزعة استقرار لبنان

كتب : وكالات

10:54 م 24/05/2026

ماركو روبيو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أدان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بأشد العبارات دعوة حزب الله التي وصفها بـ”المتهورة” للإطاحة بالحكومة اللبنانية المنتخبة.

وقال روبيو، في بيان اليوم الأحد، إن حزب الله تجاهل دعوات الحكومة اللبنانية الشرعية لوقف الهجمات واحترام وقف إطلاق النار.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أن حزب الله يواصل إطلاق النار باتجاه المواقع الإسرائيلية وينقل مقاتلين وأسلحة إلى جنوب لبنان.
وأكد روبيو، أن الولايات المتحدة تدعم بالكامل جهود حكومة لبنان الشرعية لإعادة الإعمار والتعافي وتأمين الاستقرار.

وأشار وزير الخارجية الأمريكية، إلى أن تحركات حزب الله الأخيرة متعمدة لزعزعة استقرار لبنان والحفاظ على نفوذه على حساب اللبنانيين.
وتابع وزير الخارجية الأمريكي: "حزب الله يحاول جر لبنان مجددا إلى مربع الفوضى والدمار".
اقرأ أيضًا:
الأمين العام لحزب الله: لن نقبل بنزع السلاح لأنه إبادة

وجدد روبيو تأكيده على أن الولايات المتحدة تقف بحزم مع حكومة لبنان من أجل استعادة سلطتها وبناء مستقبل أفضل لشعبها.

وأكد روبيو أن تهديدات حزب الله بالعنف وإسقاط الحكومة لن يُسمح لها بالنجاح، مشيراً إلى أن عهد ارتهان الدول لجماعات إرهابية يقترب من نهايته.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ماركو روبيو الخارجية الأمريكية حزب الله لبنان وإسرائيل إسرائيل لبنان

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

لأول مرة في مصر.. خدمة لتحسين تغطية الإنترنت في غرف شقتك
اقتصاد

لأول مرة في مصر.. خدمة لتحسين تغطية الإنترنت في غرف شقتك
3 عادات قد تقلل خطر السكري بنسبة 31%
نصائح طبية

3 عادات قد تقلل خطر السكري بنسبة 31%
قصر أكمل قرطام.. الري: انتهاء مهلة الإزالة آخر الشهر واستكمال الإزالات
أخبار مصر

قصر أكمل قرطام.. الري: انتهاء مهلة الإزالة آخر الشهر واستكمال الإزالات
غدا.. إتاحة نتيجة طلاب صفوف النقل الترم الثاني بالقاهرة مجانًا للطلاب- خاص
مدارس

غدا.. إتاحة نتيجة طلاب صفوف النقل الترم الثاني بالقاهرة مجانًا للطلاب- خاص

ماذا فعلت زوجة محمد صلاح في وداعه الأخير بليفربول؟
رياضة عربية وعالمية

ماذا فعلت زوجة محمد صلاح في وداعه الأخير بليفربول؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان