أدان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بأشد العبارات دعوة حزب الله التي وصفها بـ”المتهورة” للإطاحة بالحكومة اللبنانية المنتخبة.

وقال روبيو، في بيان اليوم الأحد، إن حزب الله تجاهل دعوات الحكومة اللبنانية الشرعية لوقف الهجمات واحترام وقف إطلاق النار.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أن حزب الله يواصل إطلاق النار باتجاه المواقع الإسرائيلية وينقل مقاتلين وأسلحة إلى جنوب لبنان.

وأكد روبيو، أن الولايات المتحدة تدعم بالكامل جهود حكومة لبنان الشرعية لإعادة الإعمار والتعافي وتأمين الاستقرار.

وأشار وزير الخارجية الأمريكية، إلى أن تحركات حزب الله الأخيرة متعمدة لزعزعة استقرار لبنان والحفاظ على نفوذه على حساب اللبنانيين.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي: "حزب الله يحاول جر لبنان مجددا إلى مربع الفوضى والدمار".

وجدد روبيو تأكيده على أن الولايات المتحدة تقف بحزم مع حكومة لبنان من أجل استعادة سلطتها وبناء مستقبل أفضل لشعبها.

وأكد روبيو أن تهديدات حزب الله بالعنف وإسقاط الحكومة لن يُسمح لها بالنجاح، مشيراً إلى أن عهد ارتهان الدول لجماعات إرهابية يقترب من نهايته.