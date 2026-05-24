واف القابضة تشارك في مشروعات الدلتا الجديدة لتعزيز التنمية المستدامة

أعلنت مجموعة "واف القابضة" عن مساهمتها في تنفيذ عدد من المشروعات القومية ضمن رؤية "الجمهورية الجديدة" للتنمية المستدامة، وذلك بالتعاون والشراكة الاستراتيجية مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وقالت الشركة إن هذه الشراكة تأتي في إطار دعم التوجهات الاستراتيجية للدولة المصرية نحو التوسع العمراني والزراعي وتحقيق التنمية الشاملة، حيث تشارك المجموعة في تنفيذ مشروعات بـ "الدلتا الجديدة"، وفي مقدمتها مشروع "بوابة الدلتا الجديدة"، الذي يمثل نموذجاً متطوراً للمشروعات التنموية والخدمية.

لفتت مجموعة "واف القابضة" عن سعيها لتعزيز شراكتها مع جهاز "مستقبل مصر" لدعم خطط التطوير والتنمية، مؤكدة أن هذا التنسيق المشترك كان له الدور الأساسي في إنجاز مشاريع الدلتا الجديدة ودعم الاقتصاد الوطني.

وأكدت المجموعة، التزامها الكامل بمواصلة العمل والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية؛ التي ترتكز على الشراكات الاستراتيجية والعمل الدائم لمواصلة مسيرة التنمية المستدامة وبناء مستقبل مصر.