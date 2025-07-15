محافظ الأقصر يطمئن على عامل أُصيب بمشروع صرف العضايمة (صور)

الأقصر - محمد محروس:

أجرى المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، زيارة لمستشفى طيبة التخصصي بمدينة إسنا للاطمئنان على الحالة الصحية للعامل محمود جمال، الذي أُصيب أثناء تأدية عمله في مشروع محطة رفع الصرف الصحي بقرية العضايمة، التابعة للمحافظة.

وكان العامل قد تعرّض لحادث سقوط أثناء عمله بالموقع، ما أسفر عن إصابة في الرأس تسببت في مضاعفات خطيرة بالمخ. وقد وجّه المحافظ بتوفير الرعاية الطبية العاجلة، ومتابعة حالته على مدار الساعة، مؤكدًا دعمه الكامل للعامل وأسرته في هذه المحنة.

وشدد المحافظ على أن الدولة لن تتخلى عن أبنائها في مثل هذه الظروف، مشيرًا إلى أن العامل يُعد نموذجًا للشباب المخلص الذي يسهم في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

رافق المحافظ في الزيارة كل من الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، والدكتور أحمد حماد نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، وعلي صادق رئيس مركز ومدينة إسنا، ووالدا العامل المصاب، اللذان عبّرا عن شكرهما لهذه اللفتة الإنسانية.

وأكد المحافظ أن المحافظة تضع سلامة العاملين في مقدمة أولوياتها، وستواصل تقديم الدعم اللازم لضمان حقوقهم وحمايتهم خلال أداء مهامهم في المشروعات الخدمية والتنموية.