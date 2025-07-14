رئيس الوزراء يدشن أول "لنش" إسعاف بحري بالإسكندرية (صور)

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، دخول أول لنش إسعاف بحري الخدمة بمحافظة الإسكندرية، اليوم الإثنين، خلال جولته التفقدية لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بالمحافظة.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز جاهزية منظومة الإسعاف.

وأشار مدبولي إلى أن دخول الإسعاف البحري الخدمة يمثل نقلة نوعية في تقديم الرعاية الطارئة لمرتادي السواحل والموانئ والمراسي السياحية، بالإضافة إلى التعامل مع الحالات الطارئة على السفن التجارية ومواقع البترول العائمة داخل المياه الإقليمية المصرية.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف، أوضح فيه أن اللنش تم تصنيعه بالكامل داخل مصر بأيادٍ وطنية، ويبلغ طوله 13 مترًا وعرضه 4 أمتار، ويتسع لنقل 4 حالات مرضية إلى جانب الطاقم الطبي والملاحي، ومزود بثلاثة محركات بسرعات تصل إلى 35 عقدة، ومزود بأنظمة ملاحة وسلامة بحرية حديثة.

وأضاف رئيس الوزراء أن تجهيزات اللنش تشمل أجهزة طبية متكاملة تشمل أنظمة أكسجين، قياس العلامات الحيوية، أجهزة تنفس صناعي، أدوات تثبيت المصابين، وأدوية الطوارئ، ويعمل عليه طاقم متخصص ومدرب على أعلى مستوى للتعامل مع كافة الحالات الطارئة في البحر.

ويأتي تشغيل هذا اللنش ضمن خطة تطوير مرافق هيئة الإسعاف المصرية؛ لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة عبر البر والنهر والبحر.