"لقوه في جنينة برتقال".. ضبط المتهمين بإلقاء رضيع بالباجور

المنوفية - أحمد الباهي:

نجحت جهود مباحث الباجور والبحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، في تحديد هوية المتهمين بإلقاء طفل رضيع حديث الولادة أمام حديقة للبرتقال بنطاق مركز الباجور.

وتبين أن وراء الواقعة بائع خردة وزوجة شقيقه من مدينة منوف، جمعتهما علاقة محرمة أنجبت السيدة على إثرها طفلاً، وللتستر على جريمتهما قررا التخلص من الطفل فور ساعات من ولادته، حتى لا يُفتضح أمرهما.

ونجح رجال الشرطة في القبض على المتهمين وإيداعهما بالحبس، في إطار التحقيقات الجارية معهم، وعقب الانتهاء تقرر عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.