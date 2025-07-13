جنوب سيناء – رضا السيد:

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، اليوم الأحد، في جلستها التي عقدت بمدينة الطور بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لمصور يتاجر في المواد المخدرة بمدينة شرم الشيخ.

وتعود أحداث الواقعة إلى مارس الماضي، بورود معلومات لرجال الأمن بمدينة شرم الشيخ، أن "س. م. ع" 41 عامًا ويعمل مصور تحت الماء، يقوم بالإتجار في المواد المخدرة بالشوارع العامة على نطاق واسع.

وأكدت التحريات احتفاظ المتهم بكمية من المواد المخدرة داخل مسكنه، وفي سيارته، وأنه على موعد لتسليم كمية من المواد المخدرة بالقرب من سكنه بإحدى الفيلات بأرض المزاد بمنطقة الهضبة.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات تم ضبط المتهم، وقامت قوات الأمن بإلقاء القبض عليه خلال من مسكنه، وبتفتيشه وجد بحوزته 13 قطعة كبيرة الحجم لمخدر الحشيش داخل حقيبته، 1000 جنيه، و500 روبل روسي، و755 يورو، و3445 دولار، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 4 قطع كبيرة الحجم من مخدر الحشيش، وسلاح أبيض "كتر".

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبالغ المضبوطة من حصيلة البيع.

جرى تحرير محضر بالواقعة برقم 3113 جنح أول شرم الشيخ لسنة 2025، وإخطار جهات التحقيق بالواقعة.

وقرر وكيل النائب العام لنيابات أول شرم الشيخ، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، والتحفظ على السيارة بجراح القسم وإيداع المبالغ المضبوطة خزينة المحكمة.

كما جرى إحالة القضية إلى محكمة الجنايات وقيدت برقم 504 جنايات كلى جنوب سيناء لسنة 2025، وبجلسة اليوم قضت محكمة جنايات جنوب سيناء بحكمها المتقدم.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق، ومحمد محمود بديوي، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور إبراهيم عدلي، وكيل النيابة، ومحمد عبد الستار، سكرتير التحقيق.