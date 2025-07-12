اندلع في حجرة الأطفال.. السيطرة على حريق شقة سكنية بقليوب

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت مدينة قليوب بمحافظة القليوبية، اليوم، اندلاع حريق داخل شقة سكنية بالطابق الأول علوي، ما استدعى تدخلًا عاجلًا من قوات الحماية المدنية التي تمكنت من السيطرة الكاملة على النيران ومنع امتدادها إلى باقي أجزاء العقار.

تلقى اللواء مدير أمن القليوبية، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد باندلاع حريق في شقة بالدور الأول علوي بأحد العقارات السكنية بمدينة قليوب. وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق نشب داخل حجرة أطفال بالشقة، ما أدى إلى احتراق محتويات الغرفة بالكامل، من أثاث ولُعب وملابس، فيما نجحت قوات الإطفاء في محاصرة ألسنة اللهب قبل أن تمتد إلى بقية الشقة أو الشقق المجاورة.

واصل رجال الحماية المدنية أعمال التبريد للتأكد من عدم تجدد الاشتعال، وتم فرض كردون أمني بمحيط المكان حفاظًا على سلامة المواطنين، وسط متابعة دقيقة من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمدينة.

ولم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات بشرية، فيما جرى تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وكلفت بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق وبيان أسبابه وتقدير حجم الخسائر.