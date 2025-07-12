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"طفا على سطح المياه".. انتشال جثمان غريق شاطئ الهانوفيل بالإسكندرية

01:36 م السبت 12 يوليه 2025

انتشال جثمان غريق شاطئ الهانوفيل بالإسكندرية

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الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

نجحت قوات الإنقاذ النهري، مدعومة بعدد من الغواصين المتطوعين، اليوم السبت، في انتشال جثمان شاب لقي مصرعه غرقًا أثناء السباحة بشاطئ شارع نقطة الهانوفيل بحي العجمي غربي الإسكندرية.

كان قسم شرطة الدخيلة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد غرق شاب أثناء نزول البحر بشاطئ شارع نقطة الهانوفيل بحي العجمي غربي المحافظة.

وانتقل ضباط قسم الشرطة وقوات الإنقاذ النهري رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص غرق شاب يدعى "هشام شعبان عبدالله محمد"، 24 عاما، أثناء نزول البحر بالشاطئ المشار إليه.

وقال إيهاب المالحي، قائد فريق "غواصين الخير" بالإسكندرية: "إنه جرى الدفع بعدد من الغواصين المتطوعين لدعم جهود الإنقاذ، وعُثر على الجثمان طافيًا على سطح المياه صباح اليوم، وجرى انتشاله وتسليمه للجهات المعنية".

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قوات الإنقاذ النهري انتشال جثمان الهانوفيل
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