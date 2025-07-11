جنوب سيناء – رضا السيد:

أجرى الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، جولة تفقدية بمدينة نويبع لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومديري المديريات الخدمية والتنفيذية بالمحافظة.

وتابع المحافظ خلال الجولة سير الأعمال الإنشائية الجارية بكنيسة كيرياليسون، وذلك في إطار حرصه على متابعة المشروعات الدينية والخدمية على أرض الواقع، وترسيخ قيم التعايش والتسامح بين أبناء الوطن الواحد.

وأكد المحافظ، على أهمية دعم كافة المبادرات التي تجسد روح المحبة والوحدة الوطنية، مشددًا على المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي تشهدها مدينة نويبع ضمن خطة تنمية مدن المحافظة،

وأشار إلى أن المحافظة مسئولة عن تأمين كافة الأماكن الدينية من مساجد وكنائس، كون مواطني جنوب سيناء نسيج واحد على أرض وطن واحد.

جدير بالذكر، أنه جرى إنشاء الكنيسة على مساحة 3 آلاف متر مربع، كما جرى تطوير الطرق الواقعة في محيط مسجد الصديق و الكنيسة بطول كيلو و 300 ألف متر، لظهور المنطقة بالشكل الحضاري اللائق بها كمنطقة مجمع الأديان بالمدينة.