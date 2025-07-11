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مصرع شخص بصعقة كهربائية من محول في شبرا الخيمة

07:47 م الجمعة 11 يوليه 2025

أرشيفية

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القليوبية - أسامة عبد الرحمن:

لقي شخص مصرعه اليوم جراء صعقة كهربائية من محول كهربائي يقع بجوار جراج حي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شخص بصعق كهربائي في دائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

وانتقلت قوات الأمن للمعاينة الأولية، والتي كشفت عن مصرع شخص نتيجة صعق من محول كهربائي بجوار جراج حي شرق شبرا الخيمة.

وجرى التحفظ على الجثمان في مشرحة مستشفى ناصر التخصصي لحين ورود تقرير الطب الشرعي، وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، بإشراف اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي، بالتحري عن ملابسات وظروف الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتجري النيابة العامة تحقيقاتها لمعرفة أسباب الوفاة.

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