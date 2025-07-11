الوادي الجديد - محمد الباريسي:

اشتعلت المنافسة الانتخابية في محافظة الوادي الجديد مع انطلاق سباق انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وانحصرت المواجهة على المقعد الفردي بين 8 مرشحين يمثلون ثلاثة أحزاب سياسية، إلى جانب عدد من المستقلين، في ظل غياب مرشحين عن مركزي باريس والفرافرة، وهي سابقة تؤكد هيمنة الطابع القبلي على مشهد الانتخابات داخل المحافظة.

- "مستقبل وطن" يهيمن على القائمة.. والعائلات تتحرك نحو الفردي

جرى تسجيل ترشح مرشح وحيد عن حزب مستقبل وطن على القائمة الوطنية الموحدة عن محافظة الوادي الجديد، وهو المهندس أحمد أيوب، ممثلًا لمركز الخارجة، ما فتح الباب أمام اشتعال التنافس على المقعد الفردي بين مرشحي الداخلة والخارجة، خوفًا من سيطرة مركز الخارجة على المقعدين.

وتعززت هذه المخاوف لدى أهالي الداخلة وبلاط التي كانت تتبعها إداريًا في الماضي – ما دفع بعدد من الرموز والشخصيات المحلية لإعلان الترشح بهدف كسر احتمالية الانفراد بالتمثيل البرلماني من قبل مركز واحد، خاصة أن الخارجة يحظى بمرشح القائمة.

- 3 أحزاب في سباق الفردي.. و8 مرشحين يرفعون شعارات متباينة

شهدت الدائرة تنافسًا حزبيًا لافتًا، إذ جرى الدفع بمرشحين عن 3 أحزاب رئيسية هي: حماة وطن، العدل، والمؤتمر، فضلًا عن مرشحين مستقلين من مراكز الداخلة، بلاط، والخارجة ومرشح عن تحالف الأحزاب السياسية المصرية.

وجاءت قائمة المرشحين على النحو التالي:

• المهندس عبدالحكم حمد جبالي - حزب حماة وطن - من الداخلة (موط) - رمز التاج

• محمود حسن غالي - حزب العدل - من الخارجة - رمز الحصان

• محمد مطاوع - تحالف الأحزاب السياسية - من الداخلة (قرية الهنداو) - رمز الحوت

• كمال محمود الشاذلي - مستقل - من الداخلة (قرية القلمون) - رمز الأسد

• المهندس منصور إبراهيم سيد - مستقل - من بلاط - رمز الكف

• أنور كمال الدين قاسم - حزب المؤتمر - من الداخلة (قرية الهنداو) - رمز المركب

• خيري محمد خضر طليب - مستقل - من الخارجة (قرية المنيرة) - رمز التمساح

• محمد خطاب راشد (شادي خطاب) - مستقل - من الداخلة (مدينة موط) - رمز الصقر

الخارجة ضد الداخلة.. قبائل تتحرك لمنع استحواذ مركز واحد

وكثفت العائلات في مركز الداخلة تحركاتها خلال الأيام الماضية لحشد الدعم خلف أبنائها، لا سيما أن المقعد الفردي يُعد المتنفس الوحيد بعد حجز الخارجة للمقعد القائم ضمن القائمة الوطنية.

وهناك مخاوف حقيقية من أن يهيمن مركز الخارجة على تمثيل مجلس الشيوخ، ما قد يؤثر مستقبلاً على توزيع الخدمات والمخصصات، وهو ما حفّز شيوخ القبائل والعائلات الكبرى في الداخلة على الدفع بمرشحين يمثلون ثقلهم الاجتماعي والسياسي.

- باريس والفرافرة.. غياب تام عن السباق

رغم الأهمية الجغرافية والديموغرافية لمركزي باريس والفرافرة، لم يتقدم أي مرشح من أبنائهما للانتخابات، ما أثار تساؤلات حول ضعف الحراك السياسي في هذه المناطق أو ربما قناعة الأهالي بصعوبة المنافسة في ظل الاصطفاف القبلي حول مرشحي الداخلة والخارجة.

- انتخابات الشيوخ

يُذكر أن مجلس الشيوخ المصري أعيد تشكيله بموجب التعديلات الدستورية عام 2019 ليكون الغرفة الثانية للتشريع بجانب مجلس النواب، ويتكون من 300 عضو، يتم انتخاب ثلثهم بنظام القائمة، وثلث بالنظام الفردي، والثلث الأخير بالتعيين من رئيس الجمهورية.

وفي محافظة الوادي الجديد، جرى تخصيص مقعدين فقط للمحافظة، أحدهما عبر القائمة المغلقة المطلقة (عن إقليم الصعيد)، والآخر بالنظام الفردي.

- مؤشرات أولية لـ مشهد انتخابي عائلي بامتياز

ويوحي المشهد العام بأن الانتخابات ستشهد تحركات مكثفة من العائلات الكبرى، وستعتمد الحملات الانتخابية على العلاقات الاجتماعية والتحالفات المحلية أكثر من البرامج السياسية، في ظل ما وصفه البعض بـ"الاختبار الحقيقي" لتوازن القوى بين أكبر مركزين في الوادي الجديد.



