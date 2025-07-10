26 مرشحًا يتنافسون على مقاعد الفردي في انتخابات الشيوخ بقنا

قنا – عبدالرحمن القرشي:

أغلقت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة قنا، أبوابها اليوم، بإجمالي 26 مرشحًا على المقاعد الفردية، يمثلون خليطًا من الأحزاب السياسية والمستقلين من مختلف مراكز المحافظة.

وكانت من أبرز المرشحين المحامية ابتسام محمد أحمد مرعي، الشهيرة بـ"ابتسام النسر"، عن حزب الشعب الديمقراطي، والتي تعتبر أول سيدة من مركز الوقف تترشح رسميًا لخوض انتخابات الشيوخ بالمحافظة، وحصلت على رمز "الوردة"، وسط دعم حزبي ونسائي وشبابي واسع في شمال قنا.

كما شهد اليوم الأخير لتلقي الطلبات تقدم مرشحين جدد، أبرزهم:

صبري شحات (مدينة قنا)

أحمد فوزي أبو هارون (فرشوط)

عبد العال صلاح محمود (مستقل)

الصباح مندور (عن حزب الإصلاح والتنمية)

وفيما يلي القائمة الكاملة للمرشحين على المقاعد الفردية في قنا:

عبد الفتاح حسن أحمد دنقل – "عبد الفتاح دنقل" (مستقبل وطن)

عبد الفتاح محمد أحمد شحات – "اللواء عبد الفتاح الشحات" (مستقبل وطن)

عبد الله أبو العلا مرعي إبراهيم (حماة الوطن)

أشرف عبد الوهاب محمد محمود – "أشرف أبو دقة"

علي عبد الفتاح علي عثمان

عبد الجواد أحمد سيد

صبحي عياد عطا الله

سيد علي محمد حسن

شعبان محمود أحمد

مصطفى كمال عبد الوهاب

يوسف السيد يوسف

د. هبة عبد المعز أحمد

علي حسام علي أحمد

سلوى أبو الوفا أحمد حجي (مصر المستقبل)

محمد عبد الفتاح أحمد علي

عبد الله عبد الفتاح علي

أشرف حافظ عبد اللطيف

خالد يوسف محمد أحمد

محمود حماد يونس محمد

ولاء محمد مكرم

أحمد محمد الصاوي سليم

عبد العال صلاح محمود

أحمد فوزي أبو هارون

صبري شحات

الصباح مندور (الإصلاح والتنمية)

ابتسام محمد أحمد مرعي (الشعب الديمقراطي).