محافظ الأقصر يعتمد تنسيق الثانوية العامة والفنية بحد أدنى 232 درجة

الأقصر - محمد محروس:

اعتمد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية العامة والفنية للعام الدراسي 2025–2026، وذلك للطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية للعام 2024–2025، حيث بلغ الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة النظامية 232 درجة.

وأوضح الدكتور صفوت جارح، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه سيتم قبول طلاب خدمات التعليم الثانوي العام بنسبة 25% من إجمالي المقبولين بكل إدارة تعليمية، وفقًا للقرار الوزاري رقم 357 لسنة 2018، مع ترتيب الطلاب المتقدمين تنازليًا وفقًا للمجموع، لضمان تحقيق العدالة.

وأشار جارح إلى أن درجة الحد الأدنى للقبول بالتعليم الفندقي بلغت 220 درجة، بشرط اجتياز المقابلة الشخصية، فيما جاءت درجة الحد الأدنى للقبول بالتعليم الصناعي كالتالي:

210 درجات: مدارس الأقصر الميكانيكية بنين، إسنا الصناعية بنين، الدير الصناعية المشتركة (بنين).

190 درجة: مدارس الأقصر الصناعية بنات، أرمنت الميكانيكية بنين، أرمنت الصناعية بنات، العديسات الصناعية المشتركة، حاجر الضبعية الصناعية المشتركة، الدير الصناعية المشتركة بنات، إسنا الصناعية بنات.

175 درجة: مدارس الأقصر الزخرفية بنين، العشي الصناعية المشتركة، أرمنت الزخرفية بنين، الديمقراط الصناعية بنات.

أما بالنسبة للتعليم التجاري فجاء التنسيق كالتالي:

190 درجة: مدارس الأقصر التجارية بنات، أرمنت التجارية المشتركة، العشي التجارية المشتركة، إسنا التجارية بنات.

185 درجة: العديسات، المريس، البياضية التجارية المشتركة.

180 درجة: الأقصر التجارية بنين، الفصول الملحقة بابن الجراح، الضبعية التجارية، نجع حبشي التجارية.

وبلغ الحد الأدنى للقبول بالتعليم الزراعي 170 درجة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن عدد الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية لهذا العام بلغ 13,825 طالبًا وطالبة.

وأكد أن قرارات التنسيق تأتي ضمن خطة محافظة الأقصر لرفع كفاءة منظومة التعليم، وتحقيق التوازن بين التعليم العام والفني بما يلبي متطلبات سوق العمل ويضمن فرصًا تعليمية عادلة للجميع.