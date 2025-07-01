"هوبا والصحابي" قتلا شابًا وأصابا 3 بسبب صفقة مخدرات في أسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

قضت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط، بالحكم بإعدام متهمين شنقًا، بعد إدانتهما بقتل شاب وإصابة ثلاثة آخرين إثر خلافات مالية تتعلق بصفقة مواد مخدرة بقرية عرب الكلابات التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فاروق علي الدين رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد فتحي كروت الرئيس بالمحكمة و إيهاب أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر سيد علي بكر وعثمان أحمد عبد الحميد.

وتعود وقائع القضية رقم 21242 لسنة 2024 جنايات مركز الفتح، إلى تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا من أهالي قرية عرب الكلابات يفيد بالعثور على جثة شاب وثلاثة مصابين بطريق عزبة الشيخ سويف بالقرب من قرية عرب الكلابات .

انتقل إلى موقع الحادث معاون وحدة مباحث مركز الفتح وتبين من المعاينة والفحص مقتل "هيثم.م. س" وإصابة كلا من "هشام. ف. ب" و"عثمان . ع . ع" و"جمال . ش . أ".

ووجّه اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، بتشكيل فريق بحث بقيادة مدير مباحث المديرية ووحدة مباحث مركز شرطة الفتح، لكشف ملابسات الواقعة وضبط الجناة.

وبفحص كاميرات المراقبة وتتبع المصادر السرية، توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الجريمة كلًا من "إيهاب. ع. ب" وشهرته "هوبا" (21 عامًا)، و"الصحابي. ص. ص" وشهرته "بري" (24 عامًا)، ويقيمان بقرية عرب الكلابات.

وكشفت التحريات أن الجريمة وقعت على خلفية خلاف مالي بين المتهمين والمجني عليه الأول بشأن ثمن مواد مخدرة. حيث تربص المتهمان بالمجني عليه أثناء قيادته مركبة "توك توك" وبرفقته المصابون الثلاثة، وفي أثناء محاولته الفرار، طارده المتهمان بدراجة نارية، وأطلق أحدهما عيارًا ناريًا أصاب رأس المجني عليه وأرداه قتيلًا، ما أدى إلى انقلاب المركبة وإصابة مرافقيه.