محافظ المنيا: سوق اليوم الواحد بحي غرب المدينة مستمر طوال العام

وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بالتوسع في إقامة المعارض وأسواق «اليوم الواحد» على مستوى مراكز المحافظة، لإتاحة السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، بما يسهم في التخفيف عن كاهل الأسر المصرية، وتوفير احتياجات المواطنين بجودة وأسعار مناسبة.

وأوضح المحافظ، أن سوق «اليوم الواحد» الذي تم افتتاحه بحي غرب مدينة المنيا خلال زيارة الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مطلع الأسبوع الجاري، مستمر على مدار العام، ومقام على مساحة تزيد على 1300 متر مربع، ويضم 40 عارضًا، يتم من خلالهم عرض جميع السلع الغذائية الأساسية، من سكر وزيت وأرز ومكرونة وسمن وجبن وبيض ودقيق وشاي، إلى جانب اللحوم البلدية الطازجة والمجمدة، والعسل الطبيعي، والبقالة ، والعطارة بمختلف أنواعها، حيث تتوافر كل سلعة بعدة أصناف وأنواع ومن شركات متعددة.

كما يشمل السوق خضروات وفاكهة طازجة، بالإضافة إلى سلع غير غذائية، تشمل المنظفات، والأدوات المنزلية، والملابس الرجالي والحريمي وملابس الأطفال، والأحذية بمختلف أنواعها، وذلك بنسب تخفيض تصل إلى 35%.

وفي سياق متصل، شدد محافظ المنيا على تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية، والأسواق، والمحلات التجارية، ومحطات الوقود، ومنافذ صرف السلع المدعمة، للتصدي لكافة أشكال التلاعب بالسلع المدعمة والاستراتيجية، والتأكد من جودة السلع المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.