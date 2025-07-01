وزن عشوائي.. محافظ الدقهلية يكتشف تلاعبًا بأوزان أسطوانات البوتاجاز

الدقهلية- رامي محمود:

فاجأ اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم مستودع بوتاجاز جمصه بمراجعة الأوزان، حيث تم معايرة بعض العينات العشوائية من الأسطوانات التجارية والمنزلية، التي تبين وجود نقص في الوزن المقرر لها قانونا، وبالمراجعة تبين أن مصدر حصول مستودع بوتاجاز جمصه على الاسطوانات المنزلية والتجارية من محطة تعبئة قلابشو.

وكلف محافظ الدقهلية، المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين، بشن حملات تفتيشية مستمرة ومفاجئة على محطات التعبئة بقلابشو وجميع محطات التعبئة وتشديد الرقابة عليها وعلى المستودعات، لضبط المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة، لردع أي محاولات للغش التجارية أو التلاعب.

وأكد محافظ الدقهلية أن تلك الإجراءات التي قررها اليوم وخلال جولاته المستمرة، تأتي لمواجهة التلاعب والاستغلال والجشع من قبل القائمين على إدارة تلك المحطات لتحقيق مكاسب غير مشروعة من حصص الدعم التي توفرها الدولة للمواطنين، وذلك في إطار حرصه على المتابعة الميدانية لكافة القطاعات الخدمية التي تمس احتياجات المواطنين اليومية والحفاظ على موارد الدولة وتوجيهها في المسار الصحيح.