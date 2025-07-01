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خنقها ودفنها وأبلغ باختفائها.. قرار عاجل من النيابة بشأن قاتل أمه في المنيا

04:14 م الثلاثاء 01 يوليه 2025

النيابة العامة

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المنيا- جمال محمد:

أمرت النيابة العامة بمركز بني مزار، اليوم الثلاثاء، بتجديد حبس قاتل والدته بإحدى قرى المركز 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل المجني عليها مع سبق الإصرار والترصد.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا تلقت إخطارًا الأسبوع الماضي، يفيد تغيب ربة منزل تدعى "ز.ع" 52 سنة، بعد أن أبلغ نجلها باختفائها، ونشر على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي يطلب من الأهالي إبلاغه بمكان والدته إذا عثر عليها أحد.

جرى تشكيل فريق من البحث الجنائي، وكشفت التحريات أن السيدة تم قتلها على يد نجلها المدعو "إ. ص" خنقاً، وأخفى جثتها في أرض زراعية متاخمة للقرية.

تم ضبط المتهم، وبتضييق الخناق عليه اعترف بارتكاب الواقعة، وذلك لرفضها منحه فدان أرض من ميراثها، وتم الكشف عن موقع دفن الضحية، واستخراج الجثة ونقلها لمشرحة المستشفى.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بتجديد حبس المتهم.

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