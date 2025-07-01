تخصيص 5 مستشفيات للكشف على مرشحي انتخابات مجلس الشيوخ بالمنيا

المنيا- جمال محمد:

عقدت الدكتورة نادية مكرم وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إجتماعًا موسعًا بحضور مديري الإدارات الفنية ومديرى المستشفيات، ومسؤولي الطب العلاجي، و إدارة التخطيط و والسلامة والصحة المهنية، وإدارة المعامل المركزية.

وتناول الاجتماع مناقشة الترتيبات النهائية الخاصة بتنفيذ إجراءات توقيع الكشف الطبي على المتقدمين للترشح لانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥، وفقاً لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ، والضوابط والتعليمات الواردة من وزارة الصحة والسكان.

وتم خلال الاجتماع مناقشة تنظيم آليات العمل بلجان الكشف الطبي، وإجراءات الفحوصات المعملية من تحاليل المواد المخدرة على المرشحين لعضوية مجلس الشيوخ لعام ٢٠٢٥، مؤكدة على أهمية جاهزية المستشفيات واللجان الطبية، من حيث القوى البشرية والتجهيزات الفنية.

وأوضحت وكيل الوزارة بأن المرشح يتوجه إلى المعمل المشترك (لإجراء تحاليل الكشف عن المخدرات)، ثم يتوجه لتوقيع الكشف الطبي في اللجان الطبية المناسبة له في المواعيد المحددة.

وأشارت وكيلة وزارة الصحة بالمنيا إلى أنه تم تحديد 5 مقرات للجان الطبية لإجراء الكشف الطبي على المرشحين بمحافظة المنيا، وهي: المجلس العام بالمنيا، مستشفى مغاغة، مستشفى صدر المنيا، مستشفي ملوى التخصصي، مستشفى سمالوط النموذجي.

وشددت مكرم على ضرورة الالتزام برفع نتائج الفحص إلكترونياً من خلال المنظومة المعتمدة، واعتماد التقارير في التوقيتات المقررة، مع التنبيه على التيسير على المتقدمين، وضمان جودة الأداء في مختلف مراحل الكشف.