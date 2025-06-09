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تشييع شاب تُوفي في جراحة خاطئة بالمحلة.. ووالدته: ما لحقش زفافه (صور)

06:38 م الإثنين 09 يونيو 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    تشييع شاب تُوفي في جراحة خاطئة بالمحلة
  • عرض 8 صورة
    تشييع شاب تُوفي في جراحة خاطئة بالمحلة
  • عرض 8 صورة
    تشييع شاب تُوفي في جراحة خاطئة بالمحلة
  • عرض 8 صورة
    تشييع شاب تُوفي في جراحة خاطئة بالمحلة
  • عرض 8 صورة
    تشييع شاب تُوفي في جراحة خاطئة بالمحلة
  • عرض 8 صورة
    تشييع شاب تُوفي في جراحة خاطئة بالمحلة
  • عرض 8 صورة
    تشييع شاب تُوفي في جراحة خاطئة بالمحلة
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الغربية - مروة شاهين:

شيّع أهالي مدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، اليوم الإثنين، جثمان شاب في العقد الثالث من العمر تُوفي إثر مضاعفات صحية عقب خضوعه لعملية جراحية بالبواسير داخل إحدى العيادات الخاصة، وسط حالة من الحزن الشديد والانهيار بين أفراد أسرته.

كانت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية قد تلقت بلاغًا من أسرة الشاب "محمد. م. ر"، المقيم بشارع الترعة بالمحلة، اتهمت فيه طبيبًا بشريًا بالإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة نجلهم بعد خروجه من العيادة بساعات قليلة.

أفادت والدة المتوفى أن ابنها عاد إلى المنزل عقب إجراء الجراحة وبدأت تظهر عليه علامات زرقة في اليد والقدم، ما استدعى نقله فورًا إلى مستشفى المحلة العام، لكنه فارق الحياة بعد فترة قصيرة.

وأضافت أن نجلها كان في صحة جيدة بخلاف الألم الذي دفعه لإجراء العملية، مشيرةً إلى أنه ابنها الوحيد، وكان يعول أسرته بعد مرض والده، كما كان يُعد لحفل زفافه القريب وقد قام بحجز قاعة الفرح قبل أيام من وفاته.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق، وأمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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