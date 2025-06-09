مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين فى حادث بالدقهلية

الدقهلية-رامي محمود:

لقى شخص مصرعه، وأصيب 2 آخران جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وموتوسيكل بمنطقة النبات بين قريتي ميت محسن وكفر بهيده بنطاق مركز ميت غمر محافظة الدقهلية.

تلقى اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر من إدارة النجدة بإبلاغ الأهالي بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وموتوسيكل.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وقوع حادث اصطدام موتوسيكل وسيارة ملاكي بمنطقة ابو النبات الواقعة بين قريتي كفر بهيدة وميت محسن، بعد اختلال مقود القيادة بيد سائق الموتوسيكل مما أسفر عن وفاة مصطفى سعد محمد السعيد، 22 عاما، واصابة:"محمد احمد احمد حسن، 37 عاما، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وحمزه محمد احمد احمد حسن، عام وشهرين ومصاب بكدمات متفرقة بالجسم.

جرى إيداع جثمان المتوفى ثلاجة حفظ الموتى والمصابين بمستشفى ميت غمر العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.