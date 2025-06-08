بطلقة في الرأس.. مقتل شاب في ظروف غامضة بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

قتل شاب متأثرًا بإصابته بطلق ناري بالرأس من الناحية اليسرى وجرح قطعي متهتك بالرأس من الناحية اليسرى، في ظروف غامضة، دائرة مركز شرطة المنشاة جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة المنشاة، إشارة من المستشفى المركزي بوصول "خالد. ص" 40 عامًا ويقيم بناحية قرية البياضية جثة هامدة متأثرًا بإصابته بطلق ناري بالرأس من الناحية اليسرى وجرح قطعي متهتك بالرأس من الناحية اليسرى.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وتم إيداع الجثة مشرحة المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.