صحة أسيوط تكثف حملات مكافحة الحشرات خلال أيام عيد الأضحى

أسيوط - محمود عجمي:

أطلقت مديرية الصحة والسكان بمحافظة أسيوط، اليوم الأحد، حملات موسعة لرش الشوارع والميادين والأماكن العامة بمختلف قرى ومراكز المحافظة، لمواجهة بؤر توالد الحشرات وناقلات الأمراض.

وتأتي هذه الحملات ضمن خطة وقائية شاملة تنفذها الإدارة العامة للأمراض المدارية وناقلات الأمراض، بالتزامن مع زيادة التجمعات والأنشطة المرتبطة بالأضاحي، وما قد ينتج عنها من مخلفات ودماء تُعد بيئة خصبة لتكاثر الحشرات الناقلة للأمراض.

وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، واللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، وبإشراف مباشر من الدكتورة أماني الحبشي، رئيس الإدارة المركزية للأمراض المدارية، والمهندس وائل قريطم، مدير الإدارة العامة لمكافحة ناقلات الأمراض بوزارة الصحة، تم التشديد على ضرورة رفع درجة الاستعداد وتكثيف الرقابة الصحية خلال فترة العيد.

من جانبه، كلف الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إدارة الأمراض المدارية وناقلات الأمراض بقيادة الدكتورة مرام علي عبد المالك، بتغطية جميع المناطق الحيوية، بما يشمل السلخانات، الأسواق، أماكن التنزه، والشوارع الرئيسية والفرعية، باستخدام أجهزة رش متطورة ومبيدات معتمدة.

وأكد الدكتور زين الدين أن "صحة المواطن تأتي في مقدمة أولوياتنا، وحملات الرش المكثفة جزء أساسي من خطتنا الوقائية لضمان بيئة صحية وآمنة خلال العيد".

في السياق ذاته، أوضح الدكتور أحمد سيد موسى، وكيل المديرية للشؤون الوقائية، أن "العمل الوقائي الاستباقي هو خط الدفاع الأول في مواجهة الأمراض، خاصة في المناسبات التي تشهد كثافة سكانية ونشاطًا بيئيًا مرتفعًا".

بدورها، شددت الدكتورة مرام عبد المالك على أهمية هذه الحملات في تقليل كثافة الحشرات الناقلة للأمراض، مؤكدة أن "العمل الميداني المستمر هو أحد أهم أدوات السيطرة على انتشار الأمراض، ونعمل على دعمه وتكثيفه باستمرار".

كما أكدت المهندسة سامية محمود حسن، مدير إدارة مكافحة ناقلات الأمراض، أن خطة العمل خلال أيام العيد تشمل جميع وحدات المكافحة بالمحافظة، مع استمرار الجهود على مدار الساعة لتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

وتواصل مديرية الصحة بأسيوط تنفيذ خطتها الوقائية خلال فترة الأعياد، مع التأكيد على جاهزية الفرق الطبية والميدانية لتقديم أفضل مستويات الخدمة الصحية في جميع أنحاء المحافظة.