الإسماعيلية تكثف الرقابة على الشواطئ لضمان سلامة المصطافين خلال العيد

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

تواصلت أعمال لجنة المرور على الشواطئ بمحافظة الإسماعيلية، لمتابعة مدى الالتزام باشتراطات السلامة العامة وتطبيق الإجراءات التنظيمية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بتكثيف أعمال الرقابة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وترأس اللجنة العميد محمد فرج شعلان، المستشار العسكري للمحافظة، وتضم في عضويتها ممثلين عن رؤساء الوحدات المحلية، ومديرية الأمن، ومكتب متابعة المحافظ، وشرطة المسطحات، إلى جانب الإدارات المختصة بالسياحة، البيئة، الشؤون القانونية، التخطيط العمراني، الصحة، الثروة السمكية، مرفق الإسعاف، هيئة حماية أملاك الدولة، وشركة الغوص والإنقاذ، فضلًا عن ممثلين من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وخلال الجولة الميدانية التي شملت شواطئ قرية أبوسلطان، قامت اللجنة بتفقد البنية التحتية والمرافق، ومراجعة التراخيص ومدى توافر وسائل الإنقاذ والسلامة، بالإضافة إلى رصد عدد من المخالفات والملاحظات المتعلقة بالصحة العامة، إجراءات السلامة، تجهيزات الإسعاف، ومكافحة الحرائق.

وأكدت اللجنة استمرار أعمالها على مدار إجازة العيد لتغطية باقي شواطئ مركز ومدينة فايد، وصولًا إلى منطقة كسفريت، ضمن خطة شاملة تهدف إلى تأمين الزائرين وضمان موسم صيفي آمن، يعكس الصورة الحضارية لمحافظة الإسماعيلية كوجهة سياحية مميزة.