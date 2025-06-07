مقتل شاب بطلق ناري غامض في قرية أبوحزام شمالي قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

لقي شاب في العشرينيات من عمره مصرعه، اليوم السبت، ثاني أيام عيد الأضحى، إثر إصابته بطلق ناري داخل منزله في قرية أبوحزام بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، في ظروف لا تزال غامضة.

تلقت مديرية أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي بوفاة الشاب م.أ.ب، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتواصل قوات الأمن التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وتحديد الجهة المسؤولة، حيث كلفت وحدة المباحث المختصة بالتحري حول الواقعة.