فاجعة صوص.. مصرع فتاة ونجاة والدتها وشقيقها من الموت في حادث بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقيت فتاة مصرعها وأصيبت والدتها وشقيقها، اليوم الجمعة، أول أيام عيد الأضحى، إثر حادث تصادم سيارة ربع نقل مع موتوسيكل على الطريق الصحراوي الغربي بقرية صوص، مركز نقادة، غربي محافظة قنا.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل وموتوسيكل في مركز نقادة وأسفر الحادث عن مصرع وإصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة.

وبعد الفحص تبين مصرع منة، تبلغ من العمر 16 عامًا، وإصابة والدتها كريمة، 50 عامًا وشقيقها ياسر، 21 عامًا ، إثر حادث تصادم سيارة ربع نقل في موتوسيكل في قرية صوص مركز نقادة.

نقلت الجثة والمصابين إلى مشرحة مستشفى طوخ تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.