أسيوط ـ محمود عجمي:



اختتم المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أعمال جلسته العامة اليوم الخميس، بانتخاب نيافة الأنبا يوأنس، أسقف أسيوط وساحل سليم والبداري، سكرتيرًا جديدًا للمجمع، ليصبح بذلك الرجل الثاني في الكنيسة بعد البابا.



استقر المجمع على اختيار الأنبا يوأنس خلفًا للأنبا دانيال، مطران المعادي، الذي انتهت مدة خدمته وفقًا للائحة المجمع.



من هو الأنبا يوأنس؟



يحمل الأنبا يوأنس سجلًا حافلًا بالخدمة الكنسية والإدارية، وفيما يلي أبرز محطات سيرته:



- الاسم العلماني: هاني عوني



- تاريخ الميلاد: 23 نوفمبر 1960، بمدينة ملوي بمحافظة المنيا



- المؤهل العلمي: بكالوريوس الطب والجراحة – جامعة أسيوط، 1983



- الرهبنة: التحق بدير الأنبا بولا بالبحر الأحمر في 15 سبتمبر 1986



- السيامة الكهنوتية: سيم قسًا على يد البابا شنودة الثالث في 27 مايو 1991



المناصب السابقة:



سكرتير خاص لقداسة البابا شنودة الثالث لمدة 21 عامًا



مشرف على دير الأنبا شنودة (الدير الأبيض) والدير الأحمر



مشرف على أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية



ممثل الكنيسة في الاجتماعات المسكونية وعضو اللجنة المركزية لمجلس الكنائس العالمي منذ 1989



عضو في لجان المجمع المقدس: شؤون الإيبارشيات، العلاقات الكنسية، والطقوس



بعد مرض نيافة الأنبا ميخائيل، شيخ المطارنة، كُلّف الأنبا يوأنس بالمساعدة في الخدمة بأسيوط، ثم رُسم أسقفًا للإيبارشية في 23 مايو 2015 على يد البابا تواضروس الثاني. يُذكر أن شقيقه هو نيافة الأنبا غبريال، أسقف بني سويف.







