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مصرع طفل في حريق منزل بأسيوط

02:26 م الخميس 05 يونيو 2025

مصرع طفل بعد سقوطه من شرفة منزله

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أسيوط – محمود عجمي:

لقي طفل يبلغ من العمر 8 سنوات مصرعه، اليوم، إثر اختناقه نتيجة استنشاق دخان كثيف ناتج عن حريق اندلع داخل منزل أسرته بقرية أبوكريم التابعة لمركز ديروط بمحافظة أسيوط.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد باندلاع حريق في أحد المنازل بالقرية.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية والإطفاء، يرافقها ضباط مباحث مركز ديروط وسيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ.

وبالفحص والمعاينة، تبين أن الحريق نشب في منزل المواطن "محمد. ز. ا"، وأسفر عن احتراق محتويات الطابق الأرضي بالكامل، ووفاة الطفل "أحمد" البالغ من العمر 8 سنوات، نتيجة اختناقه بالدخان الكثيف، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى ديروط المركزي.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن سبب الحريق يرجع إلى ماس كهربائي، وتمت السيطرة على النيران وعمليات التبريد بواسطة قوات الحماية المدنية، كما تم إخطار الشؤون الاجتماعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة.

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مصرع طفل حريق منزل أسيوط
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