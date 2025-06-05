فريق هيئة الرعاية الصحية يتفقد انتظام العمل بمجمع الإسماعيلية الطبي

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

فريق إشرافي من الهيئة العامة للرعاية الصحية بجولة تفقدية لقسمي العيادات الخارجية والطوارئ بمجمع الإسماعيلية الطبي بمحافظة الإسماعيلية.

وشملت الجولة التي قادتها الدكتورة لمياء مصطفى، مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بفرع الهيئة، تفقد انتظام العمل داخل الأقسام، والتأكد من تواجد الفرق الطبية والإدارية، ومراجعة جداول التشغيل وأنظمة التسجيل الطبي والإحالات، إضافة إلى خدمات المعامل ورعاية كبار السن وذوي الهمم.

كما استمع الفريق إلى آراء المنتفعين بشأن الخدمات المقدمة وعمل على حل المشكلات التي تواجههم، مع توجيه بالعمل على إزالة العقبات وتسهيل الإجراءات.

وشملت الجولة كذلك مراجعة المخزون الدوائي والصيدليات بالمجمع لضمان توفير المستلزمات الطبية الأساسية بكفاءة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، لتعزيز جودة الخدمة الطبية والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.