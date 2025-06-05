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توزيع الحلوى والبالونات.. أماكن صلاة عيد الأضحى بجنوب سيناء

11:07 ص الخميس 05 يونيو 2025

أماكن صلاة عيد الأضحى بجنوب سيناء - أرشيفية

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جنوب سيناء – رضا السيد:

قال الشيخ السيد يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، إن المديرية أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بعيد الأضحى المبارك، وجرى التعاون مع الوحدات المحلية لتجهيز وإعداد ساحات الصلاة، مع تخصيص مكان خاص بالرجال وآخر خاص بالسيدات، إضافة إلى تحضير مظاهر الفرحة بالعيد من بالونات وغيرها.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف في تصريح اليوم، أنه جرى تخصيص 9 ساحات لصلاة العيد على مستوى مدن المحافظة، بواقع ساحة بمدينة طور سيناء في إستاد الطور الرياضي، وساحة مسجد السلام بمدينة شرم الشيخ، وساحة مسجد الرحمن بمدينة رأس سد، وساحة مسجد الزهراء مدينة أبو ردي، وساحة مسجد الهدى بمدينة دهب، وساحة مسجد التقوى بمدينة نويبع، وساحة الوادي المقدس بمدينة سانت كاترين، وساحة مسجد الرحمن بقرية النقب التابعة لمدينة طابا، وساحة مسجد الشهداء بمدينة أبو زنيمة.

وأكد أنه جميع المساجد التي يوجد بها أئمة على مستوى مدن المحافظة ستفتح أبوابها للمصلين خلال صلاة العيد، وجرى الانتهاء من تجهيزها، والتأكيد على الأئمة بالالتزام بكافة التعليمات الوزارية الخاصة بصلاة العيد، ومشاركة أئمة المساجد فرحة المواطنين بالعيد، وتوزيع الحلوى والبالونات على الأطفال.

وأشار إلى أنه جرى شن حملات نظافة وتعقيم جميع المساجد خلال الفترة الماضية، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتأمين أماكن الصلاة، وتنظيم حركة المرور في الشوارع المحيطة بها والمؤدية إليها حتى لا يحدث أي تكدسات.

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