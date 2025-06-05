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إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي في الوادي الجديد

03:09 ص الخميس 05 يونيو 2025

حادث انقلاب سيارة ملاكي

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الوادي الجديد- محمد الباريسي:

أصيب 3 أشخاص في حادث مروري على محور "منفلوط – تنيدة" التابعة لمركز بلاط في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الداخلة العام.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مستشفى الداخلة العام، إذ تبين من المعاينة انقلاب سيارة ملاكي بمحور "منفلوط– تنيدة" بمنطقة الكيلو 120 من الطريق.

كما تبين من المعاينة أن الحادث أسفر عن إصابة كلا من: "عربي سيد منصور"، 64 عامًا، مقيم بمركز الداخلة، "محمد سعيد كمال حسنين"، 30 عامًا، مقيم بمركز الداخلة، "عبد الله كمال عبد الجليل"، 28 عامًا، مقيم بمركز الداخلة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتواصل معدات الوحدة المحلية لمركز الداخلة بالتعاون مع وحدة مرور مركز الداخلة رفع آثار الحادث من المحور والذي يصل مركز الداخلة بالوادي الجديد بمحافظة أسيوط.

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