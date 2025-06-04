إعلان

انقلاب تريلا محملة بالبنجر يغلق طريق تنيدة بالوادي الجديد

01:05 م الأربعاء 04 يونيو 2025

انقلاب تريلا محملة بالبنجر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

شهد طريق "تنيدة–منفلوط" بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، حادث انقلاب شاحنة نقل ثقيل محملة ببنجر السكر، ما أدى إلى غلق الطريق جزئيًا، ودفع السلطات بسيارات الإسعاف وأوناش الرفع للتعامل مع الحادث.

وتلقى مدير أمن الوادي الجديد بلاغًا من غرفة النجدة يفيد بانقلاب شاحنة (تريلا) محملة ببنجر السكر، أثناء عودتها من إحدى الشركات الاستثمارية في اتجاهها إلى القاهرة.

وأسفر الحادث عن انقلاب الحمولة بالكامل على الطريق، مما تسبب في إعاقة حركة السير، فيما جرى الدفع بأحد الأوناش لرفع الحمولة وفتح الطريق أمام المركبات.

كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انقلاب تريلا محملة بالبنجر طريق تنيدة الوادي الجديد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

رسميًا.. مجدي الجلاد يحسم قراره بشان الترشح في مجلس النواب المقبل
بعد إطلاقها في مصر.. كيف تفعل ميزة الـ 5G على هاتفك المحمول؟
مع الإطلاق الرسمي اليوم.. تعرف على مزايا خدمة الـ 5G
ارتفاع الحرارة.. تعرف على حالة الطقس في عيد الأضحى