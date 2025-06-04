انقلاب تريلا محملة بالبنجر يغلق طريق تنيدة بالوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

شهد طريق "تنيدة–منفلوط" بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، حادث انقلاب شاحنة نقل ثقيل محملة ببنجر السكر، ما أدى إلى غلق الطريق جزئيًا، ودفع السلطات بسيارات الإسعاف وأوناش الرفع للتعامل مع الحادث.

وتلقى مدير أمن الوادي الجديد بلاغًا من غرفة النجدة يفيد بانقلاب شاحنة (تريلا) محملة ببنجر السكر، أثناء عودتها من إحدى الشركات الاستثمارية في اتجاهها إلى القاهرة.

وأسفر الحادث عن انقلاب الحمولة بالكامل على الطريق، مما تسبب في إعاقة حركة السير، فيما جرى الدفع بأحد الأوناش لرفع الحمولة وفتح الطريق أمام المركبات.

كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.