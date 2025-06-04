ضبط قاتل محامي كفر الشيخ



كفر الشيخ- إسلام عمار:

ألقى رجال مباحث قسم أول شرطة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، القبض على شاب وشقيقته متهمان بقتل محامي في العقد الرابع من العمر، بعد التعدي عليه بالرأس بجسم صلب خلال تواجده على مقهى بمدينة كفر الشيخ.

كان اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من مأمور قسم أول شرطة كفر الشيخ، بتلقي القسم إشارة من مستشفى كفر الشيخ العام، يفيد بوصول "أحمد محمد عبدالحميد"، في العقد الرابع من العمر، محامي، مقيم بمنطقة ميت علوان دائرة القسم، مصابًا باشتباه نزيف بالمخ إدعاء تعدي من آخرين، ولفظ أنفاسه الأخيرة لدى وصوله المستشفى متأثرًا بإصابته.

انتقل المقدم سعد اللبيشي، رئيس مباحث قسم أول شرطة كفر الشيخ، رفقة المقدم رامي شرف الدين، مفتش المباحث، إلى مستشفى كفر الشيخ العام للوقوف على حقيقة الواقعة.

وبالفحص وسؤال شهود عيان أفادوا أنه خلال تواجد المحامي المجني عليه على أحد المقاهي بشارع المصنع فوجئوا بأحد الأشخاص تعدى عليه بالرأس مستخدمًا جسم صلب حديدي محدثًا إصابته حال تواجد سيدة على مسرح الجريمة.

كشفت التحقيقات الأولى لرجال الشرطة عن جود خلافات بين المدعوة "ولاء.ع"، ربة منزل، في العقد الثالث من العمر، وتقيم بمنطقة ميت علوان، وزوجها صهر المحامي المجني عليه بسبب خلافات زوجية تفاقمت إلى تدخل أسرتها في تلك الخلافات جعلت شقيقها المدعو "وليد.ع"، في العقد الثالث من العمر، ويقيم بنفس العنوان يتعدى على المجني عليه خلال تواجده على مقهى في شارع المصنع مستخدمًا جسم صلب حديدي ما أدى إلى وفاته بعد إصابته بإصابات خطيرة بالرأس.

ألقي القبض على المتهمان واقتيدا إلى قسم أول شرطة كفر الشيخ وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحقيقات وشهود العيان أقرا بصحتها، وبإرشادهما عن الجسم الصلب المستخدم في الواقعة ارشدا عنها.

جرى إيداع جثة المحامي المجني عليه بمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لصدور قرارًا بشأنها.

حُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.