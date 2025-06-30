بمشاركة وزير الثقافة.. افتتاح الدورة الأولى لمعرض الفيوم للكتاب (صور)

الفيوم - حسين فتحي:

افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، فعاليات الدورة الأولى من معرض الفيوم للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، بحضور عدد من قيادات الوزارة والمحافظة، منهم الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والدكتور خالد أبو الليل نائب رئيس الهيئة، وكامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد.

وأكد وزير الثقافة في كلمته أن إطلاق أول دورة لمعرض الفيوم للكتاب يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ الوعي الثقافي ونشر المعرفة في مختلف ربوع مصر، مشددًا على أن الثقافة هي الركيزة الأساسية في بناء المجتمعات وتقدمها. وأشار إلى أن تزامن المعرض مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو يمنحه طابعًا وطنيًا خاصًا، يعكس التلاحم بين الثقافة والتنمية.

ووجّه الوزير بإقامة منفذ بيع دائم لإصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب داخل نادي محافظة الفيوم، ليخدم أبناء المحافظة ويوفر لهم فرصة الاطلاع على مختلف الإصدارات الثقافية.

من جانبه، هنّأ الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو، معتبرًا إياها نقطة تحول فارقة في التاريخ المصري الحديث، داعيًا إلى استلهام روح الثورة في توحيد الصفوف والمضي نحو تحقيق التنمية الشاملة. وأكد أن الثقافة والفنون تمثلان قوة مصر الناعمة، لافتًا إلى أن محافظة الفيوم تتمتع بثراء ثقافي وتاريخي يعزز مكانتها على خريطة العمل الثقافي الوطني.

كما أعرب المحافظ عن تقديره لجهود وزارة الثقافة وهيئة الكتاب في تنظيم المعرض، مثمّنًا تخصيص مقر دائم للهيئة داخل نادي المحافظة، ووجّه الشكر للنائب البرلماني عماد سعد حمودة، رئيس مجلس إدارة النادي، على استضافة الفعالية.

بدوره، أشار الدكتور خالد أبو الليل، نائب رئيس الهيئة العامة للكتاب، إلى أن معرض الفيوم للكتاب يأتي ضمن سلسلة المعارض الإقليمية التي تنظمها الهيئة، تنفيذًا لخطة وزارة الثقافة الهادفة إلى تحقيق العدالة الثقافية والوصول بالمعرفة إلى جميع المواطنين.

ويُقام المعرض داخل نادي محافظة الفيوم، ويستمر حتى 9 يوليو 2025. وتحمل الدورة اسم الفنان المسرحي الراحل عبد الرحمن رشدي (1881–1939)، أحد أبناء المحافظة وروّاد المسرح المصري والعربي، في إطار تقليد الهيئة بتخصيص شخصية رمزية لكل دورة.

ويشارك في المعرض عدد من دور النشر المصرية وقطاعات وزارة الثقافة المعنية بالنشر، ويتضمن برنامجًا متنوعًا يشمل ندوات ثقافية، وأمسيات فنية، وفعاليات مخصصة للأطفال، في خطوة تؤكد حرص الدولة على دعم التنوير، وترسيخ الثقافة كعنصر أساسي في بناء الإنسان.