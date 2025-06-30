"غرفة الإسكندرية" تناقش التيسيرات الضريبية للقوانين الجديدة (صور)

الإسكندرية- محمد البدري:

نظّمت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، اليوم الإثنين، ندوة موسعة بعنوان "التيسيرات الضريبية للقوانين 5 و6 و7 لعام 2025"، وذلك بحضور عدد من ممثلي مصلحة الضرائب والخبراء المعنيين.

وهدفت الندوة إلى رفع مستوى الوعي الضريبي لدى منتسبي الغرفة، وتسليط الضوء على التعديلات الجديدة في القوانين الضريبية، بما يعزز الامتثال الضريبي ويسهم في تيسير الإجراءات على المكلفين.

وشهدت الفعالية مناقشات واسعة من المشاركين من مختلف القطاعات التجارية والصناعية والخدمية، حيث تم طرح عدد من الاستفسارات، وتولّى ممثلو مصلحة الضرائب الرد عليها وتوضيح النقاط المبهمة.

وتمثل القوانين 5 و6 و7 لسنة 2025 حزمة من التيسيرات الضريبية التي أقرّها البرلمان المصري، وتهدف إلى دعم الاقتصاد وتحفيز الامتثال الضريبي.

وتختص القوانين المشار إليها بتسوية أوضاع بعض الممولين ويمنح إعفاءات ضريبية لفئات محددة، وتقديم تيسيرات للمشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه، وتعدّل قانون الإجراءات الضريبية الموحد لتبسيط التعامل بين الممولين ومصلحة الضرائب.

شارك في الندوة كلٌّ من محمد حفني، عضو مجلس إدارة الغرفة، والدكتور رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، محسن الجيار، مدير إدارة مساعدة المسجلين بمنطقة القناة، مجدي عبد العزيز، أمين عام لجنة الممول والضريبة بالغرفة التجارية.