محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف إمتداد شارع أحمد شوقي بالزقازيق - صور

الشرقية - ياسمين عزت:

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أعمال رصف ورفع كفاءة امتداد شارع أحمد شوقي، المتفرع من شارع مجمع المصالح بمدينة الزقازيق، بطول 200 متر ومتوسط عرض 12 مترًا، وذلك ضمن خطة تطوير وتوسعة شبكة الطرق الداخلية.

وأوضح المحافظ أن المشروع يأتي ضمن أعمال تطوير شارع مجمع المصالح وتفريعاته بإجمالي أطوال تصل إلى 1200 متر طولي، وبعرض متوسط 12 متر، بتكلفة إجمالية قدرها 4 ملايين و750 ألف جنيه، بهدف تحقيق سيولة مرورية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستمع المحافظ إلى شرح من محمد أبو هاشم رئيس حي ثان الزقازيق حول تفاصيل المشروع، حيث يجري تنفيذ أعمال القطع ووضع طبقة أساس سطحية بسُمك 6 سم، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والهندسية، ومراعاة معايير الجودة في تنفيذ أعمال الرصف.

وأكد المحافظ على ضرورة تكثيف العمل للانتهاء من المشروع وفقًا للجدول الزمني المحدد، مشددًا على أن المحافظة حريصة على تنفيذ خطة طموحة لتطوير البنية التحتية للطرق الداخلية في مختلف مراكز ومدن وأحياء الشرقية، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات.

,أشار إلى المتابعة اليومية لأداء الشركات المنفذة لأعمال الرصف والتطوير لضمان الالتزام بالمواصفات وتحقيق المستهدف بجودة وكفاءة عالية.