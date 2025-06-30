محافظ المنيا: إدراج وحدة طب الأسرة بالجزائر ضمن ثاني مراحل "حياة كريمة"

المنيا - جمال محمد:

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الإثنين، وحدة طب الأسرة بالجزائر بقرية قلوصنا التابعة لمركز سمالوط، ضمن سلسلة جولاته الميدانية، لمتابعة مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والتأكد من الانضباط الادارى بالوحدة وتواجد القوى البشرية بكافة التخصصات بالأقسام الطبية والاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وإجراءات الصرف.

تابع المحافظ، سير العمل بأقسام الاستقبال، الأسنان، التطعيمات، الصيدلية للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمترددين، ومعالجة أي معوقات تؤثر على مستوى تقديم الخدمة الطبية، وكذلك الاطمئنان على مدى الإلتزام بضوابط تنظيم العمل، واطلع على سجلات قيد الحالات المرضية للمترددين واستفسر عن مواعيد دخول المرضى ومدة تأدية الخدمة الطبية اللازمة لهم.

وأوضح محافظ المنيا أنه جرى زيادة أعداد القوى البشرية بكافة التخصصات الطبية داخل وحدة طب الأسرة بالجزائر لتغطية نوبتجيات العمل الليلية بالوحدة واستقبال كافة الحالات المرضية على مدار 24 ساعة ، كما تم إدراج الوحدة ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لرفع كفاءة وتطوير المنشآت والمبانى الخاصة بها، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بضرورة تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في الريف والحضر.

واطمئن المحافظ على تواجد كافة الأدوية والمستلزمات الطبية، خاصة الإسعافات السريعة وعلاج لدغات الحيوانات السامة ( العقارب ـ الأفاعي) استجابة للعديد من الطلبات والاستفسارات المقدمة خلال لقاء خدمة المواطنين عن مدى توافرها ، وتبين أن حالات الإصابة باللدغات يتم تحويلها إلى أقرب مستشفى رعاية نظراً لوجود آثار جانبية للأمصال قد تودي بحياة المصاب وتستلزم التعامل معها على الفور، كما أن هذه الأمصال تتطلب حفظ وتخزين بشكل خاص.

وحرص المحافظ، خلال جولته على التواصل المباشر مع الفرق الطبية والمرضى للتأكد من رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم والاستماع لمطالبهم واحتياجاتهم لتذليل أي عقبات تواجه سير عمل المنظومة، مشدداً على الأطباء بالتواجد أثناء مهام عملهم، وتقديم الدعم الطبي، والمعنوى للمرضى، مشيرًا إلى أن الزيارات الميدانية تأتي في إطار حرصه على المتابعة الفعلية على أرض الواقع، والاستماع إلى ملاحظات المواطنين والعاملين.

وأوضحت الدكتورة نادية مكرم وكيل وزارة الصحة، أن الوحدة، جرى إنشاؤها عام 2008 وتخدم أكثر من 23 ألف نسمة بالقرية والقرى المجاورة، كما تقدم الوحدة خدمات أساسية، تشمل التطعيمات، وتنظيم الأسرة، الأسنان، ورعاية الحوامل، ومتابعة الأطفال، صرف الألبان، المبادرات الرئاسية إلى جانب خدمات التحاليل الطبية، والاستقبال والطوارئ ، مشيرة إلى أن الوحدة تستقبل ما يقرب من 5 آلاف حالة شهرياً.

وتُعد وحدة الجزائر لطب الأسرة نموذجًا للوحدات الصحية الريفية التي تُسهم في دعم جهود الدولة نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة، ورفع كفاءة وحدات الرعاية الأولية، بما يتماشى مع أهداف “رؤية مصر 2030” في محور الصحة.

Yahoo Mail: Search, Organize, Conquer