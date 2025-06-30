جراحات دقيقة تنقذ 3 مريضات من الشلل بمستشفى تمي الأمديد بالدقهلية

الدقهلية ـ رامي محمود:

نجح فريق جراحي بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى تمي الأمديد، بمحافظة الدقهلية في إجراء ثلاث جراحات دقيقة وناجحة لمريضات يعانين من إصابات شديدة بالعمود الفقري والأعصاب الطرفية، ضمن جهود وزارة الصحة لتقديم خدمات جراحية متقدمة داخل مستشفيات المحافظة.

وأجرى الفريق الطبي بالمستشفى ثلاث عمليات متقدمة الحالة الأولى لمريضة كانت تعاني من آلام حادة بالظهر وسقوط بالقدم، وبعد الفحوصات تبيّن وجود غضروف قطني منفجر ضاغط على الأعصاب، أُجري لها تثبيت للفقرات القطنية والعجزية باستخدام أربع مسامير وشريحتين، مع توسيع القناة العصبية واستئصال الغضروف، وخرجت المريضة بعد تحسن ملحوظ وقدرتها على الحركة بشكل طبيعي.

وكانت الحالة الثانية لمريضة عشرينية كانت تشكو من وخز وكهرباء مزمنة في اليد نتيجة ورم حميد ضاغط على العصب الزندي والمتوسط، وجرى استئصال الورم بنجاح، واختفى الألم وعادت الحركة إلى طبيعتها.

ودخلت الحالة الثالثة لفتاة عشرينية طوارئ المستشفى بعد سقوطها من الطابق الثاني، حيث تبين وجود كسر في الفقرتين القطنيتين الثانية والأولى مع إصابة في الطبقة الجافية بالنخاع الشوكي.

وجرى على الفور تثبيت الفقرات باستخدام 8 مسامير وشريحتين، مع إصلاح الكدمة وطبقة الأم الجافية، واستعادت المريضة القدرة على تحريك قدميها بصورة كاملة.

وأكد الدكتور أحمد البيلي، وكيل المديرية للطب العلاجي، أن إجراء مثل هذه العمليات المعقدة داخل مستشفى تمي الأمديد يعكس التطور اللافت في الأداء الطبي، ويؤكد جاهزية المستشفى للتعامل مع الحالات الحرجة وفق أحدث المعايير، بما يسهم في تقليل التحويلات ودعم منظومة العلاج داخل نطاق المراكز.

وأعرب الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة عن فخره بنجاح الفريق الطبي، تحت إشراف الدكتور عماد حمدي، مدير المستشفى، الدكتور محمد سليم عودة، مدرس مساعد جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بكلية الطب، فاطمة محمد عبد اللطيف، استشاري التخدير وفريق التمريض والعمليات بمستشفى تمي الأمديد، لدورهم الكبير في نجاح التدخلات الجراحية.

وأكد وكيل الوزارة أن هذه الجراحات تُعد من أدق الجراحات التي تشير إلى ما وصلت إليه الخدمة الطبية من كفاءة وجاهزية في محافظة الدقهلية.