إلغاء امتحان 7 طلاب في بني سويف لحيازتهم هواتف محمولة

بني سويف – حمدي سليمان:

وافقت أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، على قرار الشؤون القانونية بإلغاء امتحان 7 طلاب لحيازتهم هواتف محمولة داخل لجان امتحانات نهاية العام.

وتقرر إلغاء امتحان طالب بمدرسة أبو بكر بلبل الجديدة، ويؤدي الامتحان بلجنة علي بن أبي طالب الثانوية بنين، وطالب آخر بلجنة مدرسة الأقباط الإعدادية بنين، وطالب بمدرسة الدير الإعدادية بإهناسيا المشتركة، وأربعة طلاب بمدرسة ننا الإعدادية بنين.

كما أوصت الشؤون القانونية بإلغاء امتحان طالبة في الصف الثاني الإعدادي بمدرسة الشهيد محمد عصام الدين سرور الإعدادية بنات بمدينة بني سويف في جميع المواد، لتعديها بالقول على ملاحظي اللجنة وتمزيق ورقة إجابة مادة اللغة العربية.

كذلك تم إلغاء امتحان طالب في الصف الثاني الثانوي بمادة الفيزياء بمدرسة الدكتور مصطفى الوكيل الثانوية بمركز الواسطى، لحيازته هاتفًا محمولًا.

وأكدت وكيل الوزارة أنها لن تتهاون في تطبيق القانون والقرارات الوزارية بشأن حالات الغش والشغب، للحفاظ على الانضباط داخل اللجان.